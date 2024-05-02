الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قول يا دكتور.. برنامج طبي جديد على الراديو 9090

الإعلامية فاطمة مصطفى
الإعلامية فاطمة مصطفى

يستعد الراديو 9090 لإطلاق برنامج طبي جديد بعنوان "قول يا دكتور"، تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، ويهدف البرنامج إلى تقديم محتوى طبي شامل يهم جميع أفراد العائلة، وذلك من خلال استضافة نخبة من كبار الأطباء المتخصصين في مختلف المجالات الطبية، كما يناقش البرنامج العديد من المواضيع الطبية المهمة. 

ويتيح البرنامج فرصة التفاعل مع الجمهور من خلال طرح الأسئلة على الضيف من خلال رسائل SMS أو من خلال صفحات السوشيال ميديا المختلفة للراديو.

 "قول يا دكتور"

ويسعى برنامج "قول يا دكتور" إلى إثراء المعرفة الطبية لدى المستمعين، وتوعيتهم بأهمية العناية بالصحة، وتعزيز سلوكياتهم الصحية؛ خاصة في ظل إهتمامات الدولة المصرية ومبادراتها المختلفة في تغيير نمط حياة المصريين للأفضل، ومن المقرر بث البرنامج كل يوم أربعاء، في تمام الساعة 12 ظهرًا ولمدة ساعتين، بدءًا من الأسبوع المقبل. 

يذكر أن فاطمة مصطفى، يعرض لها حاليًا على إذاعة 9090 برنامج "الراديو بيضحك"، والذي تستضيف فيه كبار نجوم الفن ومشاهير الإعلام، وذلك كل يوم خميس في الخامسة مساءً.

 

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