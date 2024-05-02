مدحت الكمار: كلمة الرئيس فى عيد العمال تأكيد أنهم فى قلب وعقل الدولة

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تحقق للعمال في مصر على مدى السنوات الماضية لم يتحقق من قبل، سواء في قوانين داعمة أو فرص عمل أو تحسين الدخول والرواتب لملايين العمال والموظفين ومضاعفتها ورفعها أكثر من مرة.

ووصف الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال، بأنها أكدت اهتمام القيادة السياسية بالعمال ودعمهم ومناصرة حقوقهم وتوفير كل السبل الكفيلة بزيادة الإنتاج من أجل صالح الوطن.

ولفت عضو صناعة البرلمان، أن قرار الرئيس السيسي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 لـ1500 جنيه كحد أدنى للعامل، والطلب من الحكومة تنفيذ ذلك ومراعاة الزيادة، والتوجيه كذلك بسرعة الانتهاء من قانون العمل تمهيدًا لإصداره إضافة إلى استمرار العمل بمنظومة التدريب والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، يؤكد أن عمال مصر في قلب وعقل الدولة المصرية والقيادة السياسية.

وأضاف نائب القليوبية، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت الاهتمام التام بعمال مصر ورعايتهم، وتحسين الوضع المعيشي لهم، هؤلاء الذين لا يبخلون بجهد أو عرق لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة في التنمية والإعمار بكافة المجالات.

مزايا قانون العمل في عيد العمال

واختتم النائب مدحت الكمار، أن الجمهورية الجديدة تحتاج لتضافر جهود جميع أبنائها من العمال والموظفين وكل مواطن مصري، لذلك جاءت توجيهات السيسي برعاية العمال ودعمهم في عيدهم.

من جانبه ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، الجهود المصرية المبذولة خلال العشر سنوات الماضية من أجل تنمية سيناء، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حملت على عاتقها مسئولية إعادة الحياة إلى شبه جزيرة سيناء بعد سنوات طويلة من الإهمال، خاصة بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب الذي حاول أن يأخذ من سيناء مركزًا لبث الإرهاب في المنطقة، لافتًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية البنية التحتية، من خلال تعزيز مشروعات خدمات النقل، والطاقة والغاز الطبيعي، والكهرباء، والطاقة المتجددة، فضلًا عن خدمات المياه والصرف الصحي.

وقال "الجندي"، إن الدولة عملت على تحسين مستوى الحياة في سيناء من خلال دفع قطاعات الصناعة والاستثمار والتي بدورها أتاحت فرصة عمل لأبناء سيناء، وهو ما ساهم في تحسن ملحوظ في مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في التعليم والصحة والإسكان والحماية الاجتماعية إضافة إلى الخدمات المميكنة، مؤكدًا أن هذا التطوير أعاد سيناء من عزلتها إلى أحضان مصر خاصة مع مشروعات الربط التي نفذتها الدولة والتي ربطتها بجميع محافظات الجمهورية.