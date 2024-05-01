الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف في عيد العمال: "الأيدي العاملة" هى ثروتنا الحقيقية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمها الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف، بمناسبة عيد العمال وذلك بقاعة نادي الإدارة المحلية.

جاء ذلك بحضور ناصر البطل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال ببني سويف، وأحمد نظمي مدير عام مديرية العمل، وأحمد حسن عابدين نائب رئيس الاتحاد المحلي، وعدد من التنفيذيين وأعضاء البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين وأعضاء الاتحاد والنقابات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي من قيادات الأوقاف والكنيسة.  

وتقدم محافظ بني سويف، بالتهنئة لكافة عمال بني سويف في عيدهم الذي يوافق الأول من مايو كل عام، مؤكدا أن الأيدي العاملة في مختلف القطاعات هي الثروة الحقيقية  لمصرنا العزيزة والوقود والمحرك الأساسي لكافة عمليات الإنتاج الذي تعتمد عليه الدولة في تحقيق أهدافها في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا عن اللفتة الطيبة من الرئيس بتقديم التهنئة "عبر صفحته الرسمية" للعمال بعيدهم التي تمثل رسالة لنا جميعًا بأهمية وضرورة السعى  لبناء ونهضة وطننا العزيز.

لافتًا إلى الجهود الكبيرة والمشروعات العملاقة التي حظيت بها بني سويف ورأيناها جميعا "خلال زيارة للمحافظة" وحجم ونوع الإنجازات التي تمت في مختلف القطاعات والمرافق، وهو ما يحتم علينا استمرار بذل مزيد من الجهد لتعويض ما فاتنا خلال الفترات الماضية.

وأشار محافظ بنى سويف، إلى حرصه وسعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، التي تعد احتفالية خاصة مع توجه بني سويف بشكل متسارع إلى الإنتاج الصناعي"بجانب تميزها في الجانب الزراعي"،وهو ما نلمسه من التوسع في النشاط الاستثماري والصناعي واجتذاب كبريات الشركات العالمية والكيانات الصناعية عالميًا ومحليًا، في ظل وجود 8 مناطق صناعية توجد بها شركات ومصانع منتجة تعمل في كافة الأنشطة والقطاعات وهو ما يستلزم استمرار وتعزيز عملية التدريب للحصول على أيدي عاملة مؤهلة لتتواكب مع حجم التوسع في الأنشطة الصناعية، مختتما كلمته بتوجيه التحية لكل يد عاملة منتجة تسعى للمشاركة في استكمال مسيرة النهضة والتقدم لبلدنا.

بدأت الاحتفالية التي قدمها محمد سعد مدير مركز النيل للإعلام، بالسلام الوطني، ثم الافتتاح بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم للقارئ د.عادل حيدر، ثم كلمة لرئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال ببني سويف وكلمة لمدير العمل بالمحافظة، وعرض فيلم وثائقي عن الجهود المبذولة في ملف تأهيل وتدريب العمالة، فيما اختتمت بصورة جماعية  مع  المكرمين  خلال الاحتفالية.

بني سويف عيد العمال محافظ بني سويف مناطق صناعية الاستثمار

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