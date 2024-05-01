الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خروجة الويك إند ببلاش.. كوبري قصر النيل يجمع الأسر والكابلز في جو ربيعي منعش (بث مباشر)

كوبري قصر النيل
كوبري قصر النيل

شهد كوبري قصر النيل بالقاهرة، توافد العديد من المواطنين من الأسر والعائلات والعشاق، من أجل الاستمتاع بالأجواء النيلية والطقس الربيعي المنعش.

وتوافد عدد من المواطنين على كوبري قصر النيل، في منطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة منذ قليل، للتنزه والخروج في شوارع القاهرة الكبري، حيث هرب المواطنين من أجواء دراجات الحرارة المرتفعة إلى كورنيش قصر النيل، بعد انخفاض درجات الحرارة، وسيطرة الأجواء الربيعية اللطيفة

ورصدت "الدستور" في بث مباشر الأجواء على كوبري قصر النيل على مدار اليوم، والذي جاء كالتالي.

https://www.facebook.com/share/v/ggAZTT26uLefojc8/?mibextid=oFDknk

 

كوبري قصر النيل الأسر والعائلات الاجواء النيلية الطقس الربيعي وسط البلد

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