الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

صورة وتعليق.. خميس العهد باللون الاحمر في اليونان

خميس العهد
خميس العهد

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، متحدث الكنيسة الرسمي في مصر ووكيلها للشؤون العربية صورة لطقوس خميس العهد في جبل آثوس باليونان.

وعلق على الصورة قائلاً: “بعد القداس لإلهي صباحا يلوين الرهبان البيض بصبغة حمراء اللون، وهذه صبغة من مواد طبيعية وتباع في اليونان بالأسواق في أكياس”. 

ثم بعد التلوين يتم حفظ البيض في هيكل الكنيسة استعداد لتوزيعة يوم أحد القيامة المجيد، ذلك كما جرت العادة في كل عام.

وفيما يتعلق بكنيسة الروم الأرثوذكس أيضًا، قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نتسائل مع المتسائلين الى متى سوف تستمر هذه الجرائم المروعة بحق شعبنا الفلسطيني فمنذ وعد بلفور وحتى اليوم نكبات ونكسات واعتداءات وحروب استهدفت هذا الشعب والذي يريد ان يحيا بحرية وسلام في هذه الارض المقدسة .

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من واجب كل انسان حر في هذا العالم ان يدافع عن فلسطين وشعبها المظلوم فهذه هي قضية الانسانية كلها ولا يجوز التخاذل او التردد في الدفاع عن هذا الشعب والمطالبة بوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار .

نناشد ونطالب مجددا كافة المرجعيات الدينية والحقوقية والانسانية وسواها في عالمنا بضرورة ان تتحرك وان ترفع الصوت عاليا في مناصرة هذا الشعب وفي المطالبة بوقف العدوان الذي يتعرض له اهلنا في غزة .

المدنيون وخاصة شريحة الاطفال هم الذين يدفعون فاتورة هذه الحرب القذرة والتي تندرج في اطار ما يتعرض له الفلسطينيون من تآمر على قضيتهم العادلة .

من جهة أخرى تحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية اللاتينية والمارونية والبيزنطية والكلدانية والقبطية والارمينية والروم الارثوذكس والانجيلية الرسولية والمشيخية والمعمدانية والخمسينية والاخوة ونهضة القداسة والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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