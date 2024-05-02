مجاهد نصار: عمال مصر سيظلوا جنود الوطن المخلصين في معركة البناء والتنمية

تقدم النائب مجاهد نصار، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعمال مصر المخلصين بمناسبة عيدهم السنوي، قائلا: جنود الوطن الساهرين ليلا ونهارا من أجل استكمال دفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة والانتقال سريعا للجمهورية الجديدة بحركة تنموية شاملة في مختلف المجالات.

وأكد نصار، في تصريح صحفي له اليوم، أن القيادة السياسية أولت اهتمام كبير للعمال وتثني باستمرار على جهودهم المضنية في إنهاء العديد من المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت بشكل كبير في توفير مئات من فرص العمل لشباب الوطن، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية المستمرة من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم هم وأسرهم.

ولفت النائب مجاهد نصار، إلى أنه على مدار السنوات الأخيرة بذلت الدولة كثير من الجهود من اجل دعم عمال مصر، وذلك من خلال إصدار قرارات متواصلة عن زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى توجيه اهتمام للعمالة غير المنتظمة بشكل مستمر، مشيرا إلى أن عمال مصر سيظلوا الجندي المجهول في معركة التنمية والبناء.

من جانبه، قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تحقق للعمال في مصر على مدى السنوات الماضية لم يتحقق من قبل، سواء في قوانين داعمة أو فرص عمل أو تحسين الدخول والرواتب لملايين العمال والموظفين ومضاعفتها ورفعها أكثر من مرة.

ووصف الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال، بأنها أكدت على اهتمام القيادة السياسية بالعمال ودعمهم ومناصرة حقوقهم وتوفير كل السبل الكفيلة بزيادة الانتاج من أجل صالح الوطن.

ولفت عضو صناعة البرلمان، أن قرار الرئيس السيسي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500جنيه كحد أدني للعامل، والطلب من الحكومة تنفيذ ذلك ومراعاة الزيادة، والتوجيه كذلك بسرعة الانتهاء من قانون العمل تمهيدا لإصداره إضافة إلى استمرار العمل بمنظومة التدريب والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، يؤكد أن عمال مصر في قلب وعقل الدولة المصرية والقيادة السياسية.