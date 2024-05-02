الرئيس السيسى فى احتفالية عيد العمال: سنظل متمسكين بالحفاظ على حقوق عمال مصر

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن تقديره وإجلاله لعمال مصر الذين بذلوا جهدًا خارقًا لإعادة بناء البنية التحتية في الدولة المصرية الحديثة، قائلًا: "إننا نوجه تحية إجلال وتقدير لكل من يزرع الأمل ويصنع حياة كريمة ومستقبلًا أفضل لمصر".

وشدد الرئيس، في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع (هاير مصر) الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، على تمسك الدولة المصرية بالحفاظ على حقوق العمال، قائلًا: "سنظل متمسكين بالحفاظ على حقوقهم، وتحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة".

وأضاف الرئيس السيسي أن عمال مصر بذلوا جهدًا خارقًا لإعادة بناء البنية التحتية في مصر؛ مما أسهم في تأسيس الانطلاقة التي نشهدها حاليًا ولا سيما في المجال الصناعي"، مشيرًا إلى أن مجمع هاير مصر هو نتيجة جهد العمال الأوفياء في هذا الصرح.

وقال السيسي: "أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية؛ مما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات لا سيما الصناعية".

وأضاف: "لقد تشرفت بوجودي اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائمًا بالحفاظ على حقوق عمال مصر وستواصل الدولة العمل جنبًا إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور، متعهدًا بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار".

وتابع الرئيس السيسي: إن عيد عاملات وعمال مصر الأوفياء يتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي لطالما كانت على مدار التاريخ أساس تقدم ونمو الأمة المصرية، مؤكدًا حرصه على تعزيز الحوار بين جميع الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة.

ونوه إلى أنه وجه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، لمناقشة مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال، من بينها مشروع قانون العمل؛ لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال.

وأكد أهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفي القلب منها العمل، داعيًا المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي إلى سرعة إعداد مشروع قانون ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشته في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره من أجل زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 إلى 1500 جنيه بحد أدنى للعامل.

ووجه الرئيس وزارة العمل بضرورة تعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.

كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية المطلوبة، ليكون هذا المركز جاذبًا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي، واستمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.

ودعا الرئيس وزارة العمل إلى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تحقيق اشتراطاتها، وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كل المواطنين عمالًا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

وطالب بضرورة استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن، إضافة إلى تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.

وقال الرئيس السيسي، في ختام كلمته: "شعب مصر العظيم وعمال مصر الكرام، لقد خضنا معًا خلال السنوات الأخيرة صعابًا وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولا ما قدمتموه من تضحيات سيخلدها التاريخ في سجل الشرف في قصة كفاحنا نحو بناء وطن عزيز مرفوع الرأس مستقل القرار، صانعًا لاحتياجاته، ومقدرًا جهود أبنائه المخلصين، فلكم عمال مصر خالص شكري واعتزازي وتقديري، وكل عام وأنتم بخير ومصر في رفعة وتقدم وازدهار ودائمًا وأبدًا وبالله العظيم تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".