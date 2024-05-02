وزيرة البيئة تنعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ

نعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، النائب المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية اليوم.

وقالت وزيرة البيئة، إن الراحل كان مشهودًا له بالكفاءة والإخلاص وكان وطنيًا ومتفانيًا في عمله حتى آخر لحظات حياته من خلال رئاسته للجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، مشيدة بمدى اهتمامه البالغ بقضايا البيئة المختلفة وتعاونه وتنسيقه المستمر مع الوزارة فى ذلك الشأن، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وانتخب النائب عبدالخالق عياد، عضوا بمجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية عن محافظة الغربية، وشغل «عياد» عضوية الهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية.

كما ترأس لجنة الطاقة والبيئة منذ بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ والذى انطلق في نهاية 2020.

وشغل منصب مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات حتى عام 2019، كما شغل عياد منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول خلال الفترة من ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٠٠.