طريقة عمل البشاميل.. 3 وصفات سهلة وسريعة

يبحث البعض عن طريقة عمل البشاميل لأنه أكلة ذات مذاق خاص ومحبب للجميع، وتتميز بسهولة التحضير، وهي منتشرة بشكل كبير في الدول العربية لطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها حيث انها لا غنى عنها في العديد من الأطعمة، خاصة المكرونة والكوسة وغيرهما من الوصفات.

وفيما يلي نرصد طريقة إعداد البشاميل بوصفات سهلة وسريعة..

مقادير عمل البشاميل

1-كوب دقيق.

2-كوب حليب بودرة.

3-اثنين كوب ماء.

4-نصف كوب زيت.

5-جوزة الطيب.

6-مكعب مرقة دجاج.

7-ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير البشاميل

الخطوة الاولي نقوم باحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع الماء به.

الخطوة الثانية نضيف اللبن البودرة والدقيق والزيت وجوزة الطيب ومكعب المرقة، و"الهيل او حسب الرغبة " والملح والفلفل الأسود.

الخطوة الثالثة نخلط كل المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها .

الخطوة الرابعة:نضع المكونات في حلة على النار الهادئة مع التقليب حتى نحصل على القوام الكريمي.

الخطوة الخامسة:نترك القوام يبرد وبعدها يتم يتم استخدامه.

الطريقة الثانية لعمل البشاميل

الخطوة الأولي: في حلة على النار نضع بها السمنة حتى يذوب.

الخطوة الثانية: نقوم باضافة الدقيق الدقيق إلى السمنة، ويقلب حتى نحصل على اللون الذهبي له.

الخطوة الثالثة: نقوم باضافة اللبن بالتدريج مع استمرار التقليب، ثم نضيف جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود.

الخطوة الرابعة: نضع البيض ومرق الدجاج مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام متماسك.

الخطوة الثالثة لعمل البشاميل

الخطوة الأولي: في حلة على النار بها اللحم المفروم والبصل المبشور، والفلفل الأخضر المقطع إلى مكعبات.

الخطوة الثانية: بتقلب المكونات معا ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة، ويقلب حتى نضج اللحم ثم يرفع من على النار ويترك جانبا.

الخطوة الثالثة:نضع حلة صغيرة على النار بها السمن، ويتم الدقيق بها حتى يصبح لونه ذهبيا.

الخطوة الرابعة: نضيف اللبن بالتدريج ويقلب حتى يتماسك القوام.

الخطوة الخامسة:نضيف البيضة والجبنة الموتزريلا، مع استمرار في التقليب.

الخطوة السادسة: تترك حتى تبرد.