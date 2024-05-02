البنك الأفريقي للتنمية يعلن تجديد مدة عمل لجنة المجتمع المدني

أعلن البنك الأفريقي للتنمية تجديد مدة عمل لجنة المجتمع المدني للبنك للفترة 2024-2026، فيما تعمل اللجنة على تشجيع مساهمة المجتمع المدني بشكل فعال في النمو الشامل والتحول في القارة، بما يتماشى مع الاستراتيجية العشرية للبنك.

وذكر بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، الخميس، أن اللجنة تشجع التعاون بين البنك ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء القارة، كما تعزز الشراكة القوية التنمية الشاملة والمستدامة التي يستفيد منها الجميع.

من جانبها قالت زينب توري، مديرة إدارة المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في البنك الأفريقي للتنمية:"ستواصل اللجنة العمل كهيئة استشارية للبنك، وستضمن احترام تنفيذ برنامج مشاركة المجتمع المدني.. واثقون من النجاح في تعبئة المجتمع المدني عبر المناطق والمجالات المختلفة".