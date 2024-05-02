آس: إصابة تشواميني في مران ريال مدريد ومصادر تؤكد جاهزيته لـ"البايرن"

كشفت تقارير صحفية عن إصابة الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، قبيل مواجهة بايرن ميونخ بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن تشواميني تلقى ضربة في قدمه اليسرى ولكن الإصابة التي تعرض لها ليست خطيرة.

وأفادت الصحيفة أن تشواميني تعرض للإصابة في مران الفريق اليوم، مشيرة إلى أنه غادر المران عارجًا على قدمه وبإيماءات واضحة بالألم.

وتعادل ريال مدريد مع بايرن ميونخ في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، بهدفين لكل منهما.

وكانت هناك شكوك حول لحاق تشواميني بمباراة قادش المقبلة ولكن مصادر داخل النادي أكدت لـ"آس" أن الإصابة ليست خطيرة وأنها لن تمنعه من المشاركة في مباراة قادش، مستخدمة تعبير "إذا احتاجه أنشيلوتي سيشارك" ولكن الفكرةهي حصوله على الراحة والتعافي للوصول إلى 100% من جاهزيته لمباراة بايرن ميونخ.

وبدأ تشواميني مسيرته ضمن صفوف شباب نادي جيروندان بوردو، وانتقل منه لشباب فريق بوردو تحت 17 عامًا في صيف 2015، وتدرج في المراحل العمرية بالنادي ثم صعد لفريق الرديف في صيف 2017، ولعب معهم لمدة موسم قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2018، ولعب موسمًا ونصف مع الفريق ثم انضم لموناكو في يناير 2020، ولعب مع الفريق سنتين ونصف ثم انتقل لريال مدريد.

وعلى مستوى المنتخب الفرنسي، لعب تشواميني مع كافة المراحل العمرية للمنتخب، قبل أن يشارك للمرة الأولى بقميص منتخب فرنسا الأول في 1 سبتمبر 2021، أمام منتخب البوسنة في تصفيات كأس العالم 2022، ومنذ ذلك الحين لعب 29 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع آخر لزملائه.