الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي إلكترونيًا وهاتفيًا

وزارة العدل
وزارة العدل

 ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين للإستعلام عن القضايا بالاسم  وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة  خلال السنوات الماضية في كافة القطاعات ولذلك سهلت وزارة العدل خدمة الاستعلام عن قضية عبر الإنترنت 

الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي 

بخطوات بسيطة يمكن للمواطن الاستعلام عن قضية وذلك عن  طريق  الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

1_ الدخول إلى موقع وزارة العدل من هنا.

2_ الضغط علي  أيقونة الخدمات الإلكترونية 

3_ اضغط على وزارة العدل، وأيقونة الاستعلام عن القضايا.

4_  الانتقال إلى صفحة جديدة، والضغط علي ايقونة  الاستعلام عن قضية برقم الهوية.

5_ تسجيل  رقم الهوية مع التأكيد من صحة الرقم.

6_ اضغط على الاستعلام ويظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بأي قضية.

بالموبايل.. خطوات الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل

الاستعلام عن قضية بالاسم

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

الاستعلام عن القضايا عبر البريد الإلكتروني

يمكن الاستعلام عن القضايا عن طريق  إرسال بريد إلكتروني إلى وزارة العدل، وذلك من خلال إدخال اسم أحد الأطراف في القضية، ورقم القضية، ونوع القضية.

  • رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة العدل.
  • إدخال اسم أحد الأطراف في القضية
  • إدخال رقم القضية في الرسالة.
  • إدخال نوع القضية في الرسالة.
  • إرسال الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.
  • علي الفور تتلقي رد  من وزارة العدل يتضمن حالة القضية.

الاستعلام عن القضايا عبر الهاتف

وعن طريق الهاتف يمكن الاستعلام عن القضايا وذلك بالاتصال على رقم خدمة العملاء الخاص بوزارة العدل وهو 19588.

 وعلي الفور ستزودك خدمة العملاء بحالة القضية بكل تفاصيلها.

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