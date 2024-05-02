خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي إلكترونيًا وهاتفيًا

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين للإستعلام عن القضايا بالاسم وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة خلال السنوات الماضية في كافة القطاعات ولذلك سهلت وزارة العدل خدمة الاستعلام عن قضية عبر الإنترنت

الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي

بخطوات بسيطة يمكن للمواطن الاستعلام عن قضية وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

1_ الدخول إلى موقع وزارة العدل من هنا.

2_ الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية

3_ اضغط على وزارة العدل، وأيقونة الاستعلام عن القضايا.

4_ الانتقال إلى صفحة جديدة، والضغط علي ايقونة الاستعلام عن قضية برقم الهوية.

5_ تسجيل رقم الهوية مع التأكيد من صحة الرقم.

6_ اضغط على الاستعلام ويظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بأي قضية.

الاستعلام عن القضايا عبر البريد الإلكتروني

يمكن الاستعلام عن القضايا عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى وزارة العدل، وذلك من خلال إدخال اسم أحد الأطراف في القضية، ورقم القضية، ونوع القضية.

رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة العدل.

إدخال اسم أحد الأطراف في القضية

إدخال رقم القضية في الرسالة.

إدخال نوع القضية في الرسالة.

إرسال الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.

علي الفور تتلقي رد من وزارة العدل يتضمن حالة القضية.

الاستعلام عن القضايا عبر الهاتف

وعن طريق الهاتف يمكن الاستعلام عن القضايا وذلك بالاتصال على رقم خدمة العملاء الخاص بوزارة العدل وهو 19588.

وعلي الفور ستزودك خدمة العملاء بحالة القضية بكل تفاصيلها.