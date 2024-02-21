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مصر

بالموبايل.. خطوات الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل

وزارة العدل
وزارة العدل

توفر الحكومة المصرية في هذه الأيام العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة المواطنين تسهيلًا عليهم، فيكثر التساؤل عن خطوات الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل عبر “جوجل”، ومن بينها خدمة الاستعلام عن قضية لأحد الأشخاص وذلك باستخدام الاسم وبطاقة الرقم القومي، بدون الحاجة للذهاب للمقر الحكومي الرسمي.

خطوات الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

ويمكن للمواطنين عبر الخدمات الإلكترونية التي تُقدم لهم، معرفة كافة التفاصيل التي تخصهم عن القضايا بطرق بسيطة عبر الاسم أو الرقم القومي، وخلال هذه السطور التالية، توضح «الدستور» كيفية الاستعلام عن قضية من خلال استخدام الرقم القومي أو الاسم.

طريقة الاستعلام عن القضايا بالموبايل

  • الخطوة الأولى: يدخل الشخص في الموقع الخاص في وزارة العدل من هنا.
  • الخطوة الثانية: ثم يضغط الشخص على زر الاستعلام حول دعوى “اختيار نوع الدعوى”.
  • الخطوة الثالثة: ثم يختار الشخص الدرجة الخاصة بالدعوى ما بين الخيارات المتاحة أما يكون نقض، جزئي، يكون استئناف، أو ابتدائي.
  • الخطوة الرابعة: ثم يحدد الشخص عقب ذلك، المحكمة التي يُنظر فيها الدعوى.
  • الخطوة الخامسة: ويختار نوع الدعوى ما بين الخيارات التي ستتاح له، وبعدها سيختار العام الذي رُفعت الدعوى به.
  • الخطوة الأخيرة: ثم يضغط الشخص على القائمة الخاصة بالبحث، وبهذا سوف تظهر له البيانات جميع عن الدعوى التي يبحث عنها.

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كيفية الاستعلام عن قضية برقم الهوية

الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل

  1. الدخول على تطبيق وزارة العدل من هنا.
  2. الضغط على الاستعلام عن موقف الدعوى.
  3. الضغط على أيقونة «بدء الخدمة».
  4. تحديد الدرجة نقض أو استئناف أو كلي أو ابتدائي.
  5. تحديد المحكمة وفي أي محافظة.
  6. اختيار نوع الدعوى.
  7. تسجيل رقم الدعوى.
  8. تحديد سنة رفع الدعوى.
  9. الضغط على بحث وستظهر بيانات القضية.
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