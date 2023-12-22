كيفية الاستعلام عن قضية برقم الهوية.. يبحث عنها الكثير من المصريين المنتظرين تحديد جلسات لنظر القضايا الخاصة بهم.

وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام عن قضية عبر الإنترنت، في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في كافة القطاعات ومنها المحاكم والنيابات.

كيفية الاستعلام عن قضية برقم الهوية

يمكن للمواطنين الدخول علي موقع وزارة العدل والتي تتيح الاستعلام عن رول الجلسة في القضايا وكذلك موقف الدعوي الموجودة بالمحكمة والطعن عليها من عدمها من خلال الموقع الرسمي للمحكمة على الإنترنت.

ويحتاج الكثيرون للاستعلام عن قضية ما، أو الكشف عن وجود قضية مرفوعة ضدهم من عدمه، لكن يصعب عليهم الذهاب لمقر المحكمة للاستعلام عن البيانات المطلوبة، لذلك حرصت وزارة العدل على توفير موقع إلكتروني متطور وتطبيق متخصص لمساعدة المواطنين في قضاء احتياجاتهم بسهولة وبخطوات بسيطة من المنزل.

كيفية الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي من المنزل

يمكنك الاستعلام عن قضية بخطوات بسيطة من المنزل، عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو تحميل التطبيق الخاص بالاستعلامات.

يمكنك الاستعلام عن قضية برقم الهوية عن طريق الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر هذا الرابط

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية من أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

اضغط على وزارة العدل، ثم الاستعلام عن القضايا.

ثم الانتقال إلى صفحة جديدة، واختيار الاستعلام عن قضية برقم الهوية.

سجل رقم الهوية بالكامل مع التأكيد من صحة الرقم.

اضغط على الاستعلام.

يظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بأي قضية مرفوعة ضدك.

الاستعلام عن قضية أونلاين بالرقم القومي والاسم

ادخل على بوابة وزارة العدل المصرية عبر هذا الرابط

اختار الاستعلام عن موقف دعوى.

سجل درجة الدعوى إذا كانت "جزئي أو ابتدائي أو استئناف أو نقض".

حدد المحكمة المقدم أمامها الدعوى القضائية.

حدد نوع الدعوى "مدني كلي، مدني حكومي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، بيوع، تجاري، صحة توقيع، لجنة منازعات عمال، لجنة تحسين، مدني مستأنف، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس".

سجل السنة المقام فيها الدعوى.

اضغط على بحث حتى يظهر لك الموقف القضائي للدعوى.

الاستعلام عن القضايا بالاسم من أجهزة الأندرويد والأيفون

توفر وزارة العدل تطبيق مخصص للاستعلام عن القضايا بالاسم، والذي يعمل على أجهزة الأندرويد والأيفون، كالتالي:

حمل تطبيق الاستعلام عن قضية برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني على الهاتف المحمول.

انتظر حتى الانتهاء من التحميل، ثم اضغط على زر الأحكام القضائية.

سجل البيانات المطلوب إدخالها مثل الاسم بالكامل، ورقم القضية المسجل على أوراق القضية.

تأكد من تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم اضغط موافق.

ستظهر أمامك صفحة مسجل بها جميع البيانات المتعلقة بهذه القضية.