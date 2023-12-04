الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

كيفية الاستعلام عن قضية برقم الهوية

جريدة الدستور

كيفية الاستعلام عن قضية برقم الهوية.. شهدت محركات الحب على مدار الساعات الماضية تزايد في عمليات البحث حول كيفية الاستعلام عن قضية برقم الهوية والبطاقة الشخصية من خلال الإنترنت والتطبيقات التي أتاحتها الدولة متمثلة في وزارة العدل ووزارة الداخلية.

الاستعلام عن قضية برقم الهوية

وخلال التقرير التالي نوضح للمواطنين كيفية الدخول على شبكة الإنترنت والاستعلام عن قضية برقم الهوية من خلال خطوات بسيطة وسهلة وفي دقائق معدودة 

وقد أتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام عن قضية موجودة بمحكمة النقص في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في كافة القطاعات ومنها المحاكم والنيابات.

يمكن للمواطنين الدخول علي موقع محكمة النقض والتي تتيح الاستعلام عن رول الجلسة في القضايا وكذلك موقف الجهوي الموجودة بالمحكمة والطعن عليها من عدمها من خلال الموقع الرسمي لمحكمة النقض على الإنترنت.

رابط الاستعلام عن قضية في محكمة النقض بالرقم الكلي

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن قضية برقم الهوية منن خلال الخط الساخن الذي حددته محكمة النقض وهو رقم 19681.

ويقوم المواطن بالدخول علي موقع محكمة النقض من خلال الرابط التالي؟

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/CaseCurrentStatus.aspx

وبعد ذلك يتم الضغط علي ايقونة الطعون المدنية.ثم بعد ذلك الاستعلام بالرقم الكلي أو برقم الطعن أو جدول الجلسات.

ويتم إدخال كل البيانات المتعلقة بالقضية من اسم الطاعن ورقم القضية في الاستئناف.

كما يتم اختيار نوع الدعوى "مدني كلي، مدني حكومي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، بيوع، تجاري، صحة توقيع، لجنة منازعات عمال، لجنة تحسين، مدني مستأنف، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس" وغيرها من أنواع الدعاوى. 

خدمات المحكمة الإلكترونية

من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحكمة للمواطنين التالي: 

- الاستعلام عن رول جلسة.

- الاستعلام عن موقف دعوى.

- الاستعلام عن رول دعوى.

- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

- خدمات الإدارات القانونية.

- خدمات الجهات الطبية.

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