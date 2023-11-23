الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم آخر موعد للتسجيل الإلكترونى لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

ينتهى اليوم الخميس، آخر موعد حددته هيئة قضايا الدولة للتسجيل على الموقع الإلكتروني لطلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

 مكان سحب ملف التقديم

ويتم سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشاري  قضايا الدولة، الكائن في  ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره 1200 جنيه ، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/11/2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

ويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارًا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقًا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

هيئة قضايا الدولة الموقع الإلكترونى مندوب مساعد خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة كليات الحقوق الشريعة والقانون الشرطة

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