الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

آخر موعد لسحب ملفات وظائف هيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

يواصل نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالزمالك، اليوم الأحد، استقبال المتقدمين لسحب ملف طلب وظيفة مندوب مساعد وذلك نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصري، حتى يوم 16 نوفمبر، وذلك لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

شروط وظائف هيئة قضايا الدولة

وتضمنت شروط التعيين:- 
- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
- ألا يزيد عمره عن 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.
- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.
- أن تتوافر فيه الأهلية و الصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.
- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل و الفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

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