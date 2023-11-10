الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. بدء التسجيل الإلكترونى لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

تبدأ هيئة قضايا الدولة، غدا السبت، التسجيل على الموقع الإلكتروني، لطلبات تعيين جديدة فى وظيفة  مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023. 

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11 /2023 إلى يوم 23 /11/2023.

ومن المقرر أن يتم سحب ملف التقديم من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة، الكائن في ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره 1200 جنيه، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4 /11 /2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16 /11 /2023. 

مواعيد تسليم الملفات

ويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16 /12 /2023 إلى يوم الخميس الموافق 11 /1 /2024 طبقا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

هيئة قضايا الدولة مندوب مساعد خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وظيفة

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