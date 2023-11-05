استمرار سحب الملفات لوظيفة مندوبي مساعد هيئة قضايا الدولة

تواصل هيئة قضايا الدولة، في تلقى طلبات سحب الملفات للتقدم لوظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من دفعات 2023.

الشروط والأوراق المطلوبة



حددت الهيئة عدد من الشروط والأوراق المطلوبة لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة 2023 وهي ألا يقل تقدير المُتقدم التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمره عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان، وأن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن، أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.



وحددت الهيئة الأوراق المطلوبة للتقديم، وهي صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه، وصورة ضوئية من شهادة المؤهل -الليسانس-، وأصل إيصال دفع مقابل الملف.

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت 11 نوفمبر إلى 23 نوفمبر.

ومن المقرر أن يتم سحب ملف التقديم من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتا جنيه مصري، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.