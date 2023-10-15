الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هيئة قضايا الدولة تعلن خطوات وموعد التقدم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

حددت هيئة قضايا الدولة موعد بدء سحب ملفات التقديم لقبول طلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023. 

ومن المقرر أن يتم سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن بشارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/11/2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

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هيئة قضايا الدولة تعلن قبول طلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد

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بالأسماء.. تعيين 90 مندوبًا مساعدًا من المتظلمين بهيئة قضايا الدولة

ويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

هيئة قضايا الدولة وظيفة مندوب مساعد دفعة 2023 قضايا الدولة خريجي كليات الحقوق

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