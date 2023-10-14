المستشار مسعد الفخرانى يكشف دور هيئة قضايا الدولة

أكد المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تعد من أقدم الهيئات القضائية في الدولة حيث أنشأت عام 1875 منذ المحاكم المختلطة.

وقال الفخراني، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن هيئة قضايا الدولة كانت تسمي لجنة قضايا الحكومة بهدف الدفاع عن الدولة المصرية أمام الأجانب، وأصبحت قلم قضايا الحكومة ثم تطورت إدارة قضايا الحكومة.

وتابع، أن القانون 86 أصبحت هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة، كما أن مجلس الدولة كان تابعا لهيئة قضايا الدولة، وكلاهما هيئتان قضائيتان لكل منها اختصاص يختلف عن الآخر، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يتولى الحكم في القضايا التي يقيمها المواطن ضد الدولة، وهيئة قضايا الدولة تقوم بعرض وجهة نظر الدولة بشأن القضايا التي يقيمها المواطن ضد الدولة.

هيئة قضايا الدولة نائبًا عن مجلسي النواب والشورى وجميع السلطات

وأشار الفخراني إلى أن هيئة قضايا الدولة تترافع عن مجلس الوزراء، وهي نائبا عن مجلسي النواب والشورى وجميع السلطات في الدولة والأشخاص الاعتبارية سواء مدعي عليها أو مدعية.