إعلان وظائف هيئة المحطات النووية 2023.. التخصصات والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم

يبحث كثير من الشباب راغبي العمل عن وظائف هيئة المحطات النووية 2023، والتي أعلنت عنها الهيئة بالإعلان رقم (1) لعام 2023، حيث تم تحديد الوظائف المطلوبة والمستندات اللازمة للتقديم وطريقة التقديم.

وظائف هيئة المحطات النووية 2023

أولًا: درجة مدير عام

- مدير للإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت من الحاصلين على مؤهل عال مناسب.

ثانيًا: الوظائف التخصصية

1- الوظائف الهندسية: من الحاصلين على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله في (هندسة نووية ـ كهرباء ـ كيمياء ـ ميكانيكا ـ مدني).

2- وظائف العلوم: من الحاصلين على بكالوريوس علوم أو ما يعادله في (كيمياء ـ فيزياء) في الدرجات الوظيفية الثانية والثالثة.

مستندات التقديم في وظائف هيئة المحطات النووية 2023

1ـ صورة المؤهل الدراسي.

2ـ صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.

3ـ صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

4- الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

5ـ صورة شهادة عضوية النقابة.

6- صورة بطاقة الرقم القومي.

7ـ صورة من الطابعة التأمينية.

شروط وظائف هيئة المحطات النووية 2023

1- التعاقد ألا يزيد السن في تاريخ نشر الإعلان، بالنسبة لوظائف الدرجة الأولى عن 40 سنة، والدرجة الثانية عن 35 سنة، والدرجة الثالثة عن 30 سنة.

2- أن يكون التقدير التراكمي جيد على الأقل.

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- إجادة الحاسب الآلي.

طريقة التقديم على وظائف هيئة المحطات النووية 2023

على من يرغب في التقديم لشغل وظائف هيئة المحطات النووية 2023 تسجيل البيانات ورفع المستندات في صورة "PDF" على موقع الهيئة الإلكتروني.