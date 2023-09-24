رابط الاستعلام عن قضية في محكمة النقض بالرقم الكلي

الاستعلام عن قضية في محكمة النقض يبحث عنها عدد كبير من المتقاضين للاستعلام عن مواعيد الجلسات وأرقام الطعون ومعرفة تفاصيل النقض الجنائي بشكل إلكتروني دون التعامل مع الموظفين المختصين خاصة.

الاستعلام عن قضية في محكمة النقض

الاستعلام عن قضية في محكمة النقض إلكترونيا أحد أبرز الخطوات التكنولوجيا التي سعت فيها وزارة العدل إلى رقمنة كافة الخدمات القضائية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتسهيل الإجراءات عن المتقاضين.

الكثير من الخدمات الرقمية تقدمها الآن محكمة النقض عبر موقعها الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لضمان إنهاء كافة الإجراءات للمتقاضين بشكل دقيق لعدم إهدار الوقت والجهد وضمان سير العدالة بشكل سريع خاصة وأنها تنظر قضايا متعددة من كافة محافظات الجمهورية.

تأتي الخدمات الإلكترونية لمحكمة النقض لترسيخ مبدأ العدالة الناجزة لمواكبة المراحل الانتقالية التي تسعى الدولة لتطبيقها لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسهيل الإجراءات مع بداية عصر الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها بدلا من استخدام الأوراق.

خدمات موقع محكمة النقض الإلكترونية

يمكن للمتقاضين الاستعلام عن رول الجلسة في القضايا موقف الدعوى وول الدعوى ووجود استئناف من عدمه في القضايا التي يتم إدخال بياناتها عبر موقع محكمة النقض الإلكترونية.

كما يمكن الاستعلام عن طريق الرقم الساخن الذي خصصته المحكمة للمتقاضين وأطراف القضية، وذلك عبر الرقم 19681 حيث ساهمت الخدمات الإلكترونية في إنجاز الكثير من الخدمات للمحامين خاصة المقيمين خارج محافظة القاهرة.

تمثل محكمة النقض قمة الهرم القضائي، وتعمل على توحيد وتطبيق القانون في المحاكم وتشمل محكمة النقض دوائر أحوال شخصية ومدني وجنائي وجنح تنظر قضايا من كافة أنحاء الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن قضية في محكمة النقض 2023

خلال الخطوات التالية تعرف على كيفية الاستعلام عن قضية في محكمة النقض 2023 .

1- الدخول علي موقع محكمة النقض الإلكتروني من هنا.

2- انقر فوق خدمة الطعون المدنية.

3- حدد نوع الاستعلام “بالرقم الكلي أو برقم الطعن أو جدول الجلسات”.

4- إدخال كل البيانات عن الطاعن ورقم القضية في الاستئناف.

5- الضغط على زر الاستعلام.

طريقة الاستعلام عن قضية بمحكمة النقض من الخط الساخن

يمكن الاستعلام عن القضية بـ2023 عن طريق المحامي أو أحد أطراف الطعن المقدم، لضمان سرية المعلومات القضائية وتمنح المحكمة خدمة الاستعلام عن طريق الرقم الساخن بالاتصال على رقم 19681.

خدمات المحكمة الإلكترونية

من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحكمة للمواطنين التالي:

- الاستعلام عن رول جلسة.

- الاستعلام عن موقف دعوى.

- الاستعلام عن رول دعوى.

- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

- خدمات الإدارات القانونية.

- خدمات الجهات الطبية.