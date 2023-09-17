طرق الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة ومعرفة الأحكام القضائية بالرقم القومي من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل. لذلك نستعرض في السطور التالية كيفية الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالرقم القومي.

الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة

يمكن الآن للمواطنين المصريين الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة من خلال الرقم القومي فقط بعد اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العدل من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في أعلى اليسار.

الضغط على خانة وزارة العدل ثم خانة الاستعلام عن القضايا.

اختيار الاستعلام عن قضية من خلال الرقم القومي.

تسجيل الرقم القومي والتأكد من كتابته بشكل صحيح.

الضغط على خانة الاستعلام وبعدها تظهر جميع البيانات التي تخص القضية المرفوعة.

خدمات وزارة العدل الإلكترونية

خدمة الاستعلام عن رول الجلسات:

الدخول إلى الرابط الرسمي من هنا.

إدخال البيانات المطلوبة.

تحديد نوع التقاضي ودرجته في المحاكم الخاصة بالنقد أو الاستئناف، وعنوان المحكمة ونوع القضية والدائرة التي تتبعها وتاريخ الجلسة.

التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح والضغط على خانة البحث للعثور على موعد الجلسة.

خدمة الاستعلام عن موقف دعوى

التوجه إلى الرابط الرسمي من هنا.

تظهر قائمة بها عدد من الخانات.

إدخال بعض البيانات، وتتمثل في اسم المحكمة ونوع التقاضي ونوع الدعوة والسنة والرقم.

إدخال البيانات بشكل دقيق للحصول على موقف الدعوة بمجرد الضغط على خانة البحث.

خدمة الاستعلام عن رول دعوى

الضغط على الرابط الخاص بهذه الخدمة.

تظهر جميع الخانات المطلوب

كتابة البيانات خلال الخانات التى ظهرت سابقا ( درجة التقاضي ونوع الدعوة واسم المحكمة ورقم الدائرة والدعوة والسنة وتاريخ الجلسة).

خدمه الاستعلام عن وجود استئناف أو عدم وجوده

الدخول إلى الرابط الرسمي.

وإدخال البيانات المطلوبة في كل خانة خاصة بها مثل درجة التقاضي واسم المحكمة

والضغط على خانة البحث والاطلاع على جميع البيانات.