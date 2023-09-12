الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل: 100 ألف قضية فقط متبقية بالطب الشرعى من 2020

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتكريم القضاة المتفوقين، ووقع على الشهادات بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وأضاف المستشار عمر مروان، خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن نصف مليون قضية كانت متراكمة في الطب الشرعي وقابلة للزيادة، عندما كنت مساعدًا لوزير العدل. 

وأوضح أن كل أعضاء الطب الشرعي تعاونوا لسرعة إنجاز القضايا، معقبًا: "عندما كنت مساعدًا لوزير العدل لشؤون الطب الشرعي تم وضع نظام عمل جديد بحوافز لسرعة إنجاز القضايا". 

وأوضح أن منظومة الطب الشرعي تم تطويرها وتحديثها لسرعة إنجاز القضايا، لافتًا إلى أنه توجد 100 ألف قضية فقط متبقية بالطب الشرعي من 2020م إلى 2023م. 

300 قضية فقط متبقية من قبل عام 2020م

وأشار إلى أنه توجد 300 قضية فقط متبقية أمام الطب الشرعي من كل القضايا من قبل عام 2020م.

وبين أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينظم الشؤون الإدارية بين الجهات القضائية فقط، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينظم التعيين والترقيات والفصل والإحصائيات وكل الأمور المتعلقة بالإداريات فقط. 

وزير العدل الرئيس السيسي المستشار عمر مروان المجلس الأعلى للهيئات القضائية

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