الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير العدل: ليس لدينا مصلحة للانحياز لطرف على آخر فى قانون الأحوال الشخصية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه قد تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وحصلنا على الموافقة من كل الجهات. 

وأضاف المستشار عمر مروان خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن قانون الأحوال الشخصية نظم الطلاق الشفوي، وحصلت موافقة عليه كل الجهات بما فيها الأزهر الشريف ودار الإفتاء. 

وأوضح، أنه تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية والاستضافة والنفقة في قانون الأحوال الشخصية، لافتاً إلى أن قانون الأحوال الشخصية نظم مشاكل الأسرة بشكل متطور. 

وتابع: "ليس لدينا مصلحة للانحياز لطرف على آخر في قانون الأحوال الشخصية". 

وأشار إلى أن النفقة والرؤية كانت الأكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حلها بأحكام موضوعية، كما أن مشكلة الحضانة تم حلّها على أسس علمية في قانون الأحوال الشخصية. 

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بكل قضايا الأسرة، لافتاً إلى أن القضاة حققوا إنجازًا في دعاوى الأسرة وسرعة إنجازها، حيث تم إنجاز دعاوى الأسرة التي أقيمت عام 2020م، وما قبلها والمتبقي منها في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية 4 قضايا فقط.

المستشار عمر مروان قانون الأحوال الشخصية وزير العدل برنامج على مسؤوليتي أحمد موسى

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