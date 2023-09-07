وزير العدل يقرر نقل نيابة العياط الجزئية والأسرة إلى مقر جديد

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الخميس، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية، وكذا نقل مقر نيابة العياط الجزئية لشئون الأسرة التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية، من مقرهما الحالي إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط- مدينة العياط.

تفاصيل القرار

وتضمن القرار رقم 5051 لسنة 2023 أولًا: نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة العياط بشارع المحكمة- مركز العياط- محافظة الجيزة- إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط- مدينة العياط .

ثانيًا: نقل مقر نيابة العياط الجزئية لشئون الأسرة التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية لشئون الأسرة من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة العياط بشارع المحكمة- مركز العياط- محافظة الجيزة- إلى مقرها الجديد الكائن بناصية شارع المديح من طريق مصر أسيوط- مدينة العياط- محافظة الجيزة.

وأشار القرار إلى إلزام الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة بتنفيذ هذا القرار.

مقر إضافى لمحاكم العدوة

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 190 تابع ب، في29 أغسطس سنة 2023، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 4826 لسنة 2023 بإنشاء مقر إضافي بمجمع محاكم العدوة، يتبع مأمورية استئناف عالي المنيا التابعة لمحكمة استئناف بني سويف، ويختص مكانيًا بجلسات المأمورية الخاصة بدوائر الجنايات والأسرة والمدني بمراكز: العدوة- مغاغة- بني مزار- مطاي، ويكون مقره مبنى محكمة العدوة الجزئية، شارع المحكمة المتفرع من شارع مصطفى كامل- مدينة العدوة- مركز العدوة- محافظة المنيا.

وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004، بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وعلى السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 تعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.