الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يصدر حركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة

عمر مروان
عمر مروان

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 5173 لسنة 2023 بحركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة.

 

 

 

وصرح المستشار هاني محمد علي نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، أنه بناءً على توجيهات المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة فقد تمت مراعاة الحالات الإنسانية والصحية والاجتماعية في حركة التنقلات، بما يتفق مع حاجة ومصلحة العمل والصالح العام.

 

وأضاف أنه قام بإعداد الحركة السيدة المستشارة يمنى رضا بدير وكيل الهيئة مسئول إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة، وأنه تم تثبيت من سبق ندبهم العام الماضي وسيبدأ تنفيذ الحركة اعتبارا من الأحد الموافق 17/9/2023.

 

المستشار عمر مروان وزير العدل حركة التنقلات الخارجيه هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

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