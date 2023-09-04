الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يستقبل وفدا قضائيا من فيتنام ومسئولي البنك الدولي

جانب من لقاء وزير
جانب من لقاء وزير العدل مع وفد فيتنام القضائي

استقبل  المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفدا قضائيا من جمهورية فيتنام برئاسة فام كيوك هانج - نائب رئيس محكمة الشعب العليا - والوفد المرافق له، وكذلك مسئولى البنك الدولي المعنيين بالملف لبحث سُبل الاستفادة من التجربة المصرية في مجال تطوير منظومة الإفلاس، وإعادة هيكلة الأعمال، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.

واستعرض وزير العدل القوانين والآليات الجديدة المستحدثة في منظومة الإفلاس وإعادة الهيكلة، والتي تهدف إلى الأخذ بيد المتعثرين وإتاحة فرص بديلة لتحفيز مناخ الاستثمار ودعم نشاط الدولة الاقتصادي، كما أبرز دور القضاء المتخصص في التعامل مع منظومة الإفلاس.

ومن جانبه، أشاد فام كيوك هانج- رئيس الوفد الفيتنامي- بالتطورات التي لحقت منظومة الإفلاس، مشيرًا إلي أهمية الاستفادة من خبرات الجانب المصري لدعم مناخ الاستثمار، موجها الشكر لوزير العدل مُثمنًا التعاون بين الجانبين، ومقدرا التسهيلات المقدمة لهم للوقوف على التجربة المصرية في مختلف جوانبها.

المستشار عمر مروان وزير العدل وفد قضائي من جمهورية فيتنام قيادات وزارة العدل رئيس الوفد الفيتنامي فام كيوك هانج

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