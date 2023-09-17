الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قضايا الدولة و"الاتصالات" يوقعان بروتوكول تعاون بشأن التحول الرقمي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقع المستشار محمد حسن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات بشأن التحول الرقمي وميكنة إجراءات التقاضي تنفيذا لاستراتيجية الهيئة بشأن التحول الرقمي، مع الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات بحضور المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي، بمقر وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.

يأتي ذلك البروتوكول تنفيذا لدعائم التطوير التكنولوجي بكافة الجهات والهيئات القضائية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز إجراءات التقاضي تحقيقاً للعدالة الناجزة، وبناء على توجيهات المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة.

 

رئيس هيئة قضايا الدولة يشهد حفل تخرج دفعة 2023 حقوق عين شمس

 

وشهد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، حفل تخرج دفعة 2023 الذي أقامته كلية الحقوق بجامعة عين شمس. 

وكان في استقبال رئيس الهيئة الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

وتم تكريم المستشار رئيس قضايا الدولة من الدكتورة القائم بعمل رئيس الجامعة باعتبار رئيس الهيئة من  أبرز خريجي الكلية ولما قدمه وما زال يقدمه في خدمة الوطن والعدالة ورئاسته قضايا الدولة تقديرًا واعتزازًا.

حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق والمستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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قضايا الدولة وزارة الاتصالات التحول الرقمي بروتوكول تعاون رئيس قضايا الدولة

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