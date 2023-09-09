افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، مقر هيئة قضايا الدولة الجديد داخل ديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والمستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، وعدد من المستشارين والقامات القانونية .

محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان مقر هيئة قضايا الدولة بالمحافظة

ووجه رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر لمحافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية على الجهد المبذول في تخصيص وإقامة مقر على أعلى مستوى لهيئة قضايا الدولة بأحد المباني المقامة على أحدث طراز بالديوان العام يتطابق مع المنظومة الرقمية الجديدة التي تشهدها المحافظة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء هيئة قضايا الدولة بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا على استمرار تقديم الدعم الذي يحقق المناخ المناسب لتأدية المهام على الوجه الأكمل.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة.

وكان قد استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد على هامش افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، ومتابعة موضوعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد وهيئة قضايا الدولة، وذلك بحضور قيادات هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد.

مقر هيئة قضايا الدولة

مقر هيئة قضايا الدولة

مقر هيئة قضايا الدولة

مقر هيئة قضايا الدولة

مقر هيئة قضايا الدولة

مقر هيئة قضايا الدولة