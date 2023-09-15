شهد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، حفل تخرج دفعة 2023 الذي أقامته كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

كان في استقبال رئيس الهيئة الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

رئيس هيئة قضايا الدولة يشهد حفل تخرج دفعة 2023 حقوق عين شمس

وقد تم تكريم المستشار رئيس قضايا الدولة من الدكتورة القائم بعمل رئيس الجامعة باعتبار رئيس الهيئة من أبرز خريجي الكلية ولما قدمه وما زال يقدمه في خدمة الوطن والعدالة ورئاسته قضايا الدولة تقديرًا واعتزازًا.

حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق والمستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.