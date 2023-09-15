الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يشهد حفل تخرج دفعة 2023 حقوق عين شمس

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

شهد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، حفل تخرج دفعة 2023 الذي أقامته كلية الحقوق بجامعة عين شمس. 

كان في استقبال رئيس الهيئة الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

رئيس هيئة قضايا الدولة يشهد حفل تخرج دفعة 2023 حقوق عين شمس

وقد تم تكريم المستشار رئيس قضايا الدولة من الدكتورة القائم بعمل رئيس الجامعة باعتبار رئيس الهيئة من  أبرز خريجي الكلية ولما قدمه وما زال يقدمه في خدمة الوطن والعدالة ورئاسته قضايا الدولة تقديرًا واعتزازًا.

حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق والمستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

رئيس قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني جامعة عين شمس كلية الحقوق حفل تخرج دفعة ٢٠٢٣ تخرج دفعة 2023 حقوق عين شمس

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