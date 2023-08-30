رئيس قضايا الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.

تفاصيل اللقاء

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وتفعيل دور المرأة في الهيئة حيث أشادت المستشارة أمل عمار بدورها البناء والفعال في العمل بالهيئة والقضاء.

حضر اللقاء المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والمستشارة مي مروان الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية.

وفى سياق متصل أصدر المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، منذ عدة أيام القرار رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ 23 أغسطس 2023، بندب المستشار محمد حسن محمد على، نائب رئيس الهيئة أمينًا عامًا للهيئة.

المؤهل الدراسي: ليسانس حقوق دور مايو سنة ۱۹۸۲ بتقدير جيد جامعة الزقازيق.

التدرج الوظيفي: عُين في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٦ لسنة ١٩٨٤ الصادر في 26/11/١٩٨٤ وتدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رُقي إلى درجة (مستشار بالهيئة) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۰۸ لسنة ۲۰۰۳ الصادر في 11/8/2003 رُقي إلى درجة (وكيل بالهيئة) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٦ الصادر في ١٤/ ٧ / ٢٠٠٦ ثم رُقي إلى درجة (نائب رئيس بالهيئة) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٣ لسنة ۲۰۰٨ الصادر في 27/7/2008.

الأقسام والفروع التي عمل بها:

(بورسعيد - المنصورة - الإسماعيلية - العريش - السويس ـ الإسماعيلية أول رئيسًا - أمين عام هيئة قضايا الدولة حاليًا).

الانتدابات:

انتدب للعمل مستشارًا قانونيًا بحي شرق محافظة بورسعيد.

انتدب للعمل مستشارًا قانونيًا بمحافظة شمال سيناء.

انتدب للتدريس بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش خلال الأعوام الجامعية ۲۰۰۸ حتى ۲۰۱۲.

انتدب لتدريس المادة القانونية (حقوق الإنسان) خلال العام الجامعي ٢٠١٥/٢٠١٤ بعض الوقت بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس.

انتدب للعمل مستشارًا قانونيًا للجنة التشريعات والشئون القانونية بالاتحاد العربي للحياة البرية والبحرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية بعض الوقت.

انتدب محكمًا عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء في الدعوى التحكيمية رقم 41/4 ق الإسماعيلية المقامة من نقابة العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.