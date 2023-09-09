استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد على هامش افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، ومتابعة موضوعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد وهيئة قضايا الدولة، وذلك بحضور قيادات هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمود موسى، رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

محافظ بورسعيد يشيد بدور القضاء

وفي بداية اللقاء، رحَّب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس هيئة قضايا الدولة لمحافظة بورسعيد، والوفد المرافق، مشيدًا بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة، والتي تعتبر من أقدم الهيئات القضائية بمصر، والتي تدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري، كما أشاد المحافظ بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتي تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يوثق جهود هيئة قضايا الدولة، في الدفاع عن حقوق الدولة، وأهم الملفات التي تشرف عليها، وتعاونها مع الجهات التنفيذية، كما استعرض محافظ بورسعيد فيلمًا تسجيليًا يبرز ما حققته محافظة بورسعيد من تنمية وتطور على مختلف الأصعدة، ضمن خطة التنمية المستدامة التي جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

الملفات القضائية المشتركة

وأعرب المحافظ، عن فخره بالقامات القانونية التي تحافظ على أملاك الدولة المصرية، قائلا: "هيئة قضايا الدولة تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معًا"، مشيرًا إلى أن بورسعيد سباقة في التعاون المثمر مع هيئة قضايا الدولة، وأن هناك تواصل مستمر بين المحافظة والهيئة.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

وناقش المحافظ مع وفد هيئة قضايا الدولة عددًا من الموضوعات والملفات القضائية المشتركة، كما تم تبادل الدروع بين محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قضايا الدولة تقديرًا للجهود المشتركة.

من جهته، أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، بالطفرة التنموية التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرًا، وأعرب عن فخره بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة والتي شهدت تطورًا في مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

كما أكد أهمية التعاون المثمر والمستمر بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة بورسعيد، متمنيًا لمحافظة بورسعيد دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التي تجعل من بورسعيد دائمًا قاطرة للتنمية.