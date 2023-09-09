السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد على هامش افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، ومتابعة موضوعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد وهيئة قضايا الدولة، وذلك بحضور قيادات هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمود موسى، رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد.

IMG-20230909-WA0062
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة 

محافظ بورسعيد يشيد بدور القضاء 

وفي بداية اللقاء، رحَّب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس هيئة قضايا الدولة لمحافظة بورسعيد،  والوفد المرافق، مشيدًا بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة، والتي تعتبر من أقدم الهيئات القضائية بمصر، والتي تدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري، كما أشاد المحافظ بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتي تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام.

IMG-20230909-WA0058
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة 

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يوثق جهود هيئة قضايا الدولة، في الدفاع عن حقوق الدولة، وأهم الملفات التي تشرف عليها، وتعاونها مع الجهات التنفيذية، كما استعرض محافظ بورسعيد فيلمًا تسجيليًا يبرز ما حققته محافظة بورسعيد من تنمية وتطور على مختلف الأصعدة،  ضمن خطة التنمية المستدامة التي جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

IMG-20230909-WA0057
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة 

الملفات القضائية المشتركة

وأعرب المحافظ، عن فخره بالقامات القانونية التي تحافظ على أملاك الدولة المصرية، قائلا: "هيئة قضايا الدولة تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معًا"، مشيرًا إلى أن بورسعيد سباقة في التعاون المثمر مع هيئة قضايا الدولة، وأن هناك تواصل مستمر بين المحافظة والهيئة.

IMG-20230909-WA0049
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة 

وناقش المحافظ مع وفد هيئة قضايا الدولة عددًا من الموضوعات والملفات القضائية المشتركة، كما تم تبادل الدروع بين محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قضايا الدولة تقديرًا للجهود المشتركة.

من جهته، أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، بالطفرة التنموية التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرًا، وأعرب عن فخره بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة والتي شهدت تطورًا في مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة. 

IMG-20230909-WA0050
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة 

كما أكد أهمية التعاون المثمر والمستمر بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة بورسعيد، متمنيًا لمحافظة بورسعيد دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التي تجعل من بورسعيد دائمًا قاطرة للتنمية.

القضاء الادارى محافظ بورسعيد التعاون المشترك أملاك الدولة القضاء المصري

الأكثر قراءة

الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بالمغرب

"الخارجية" تتابع أوضاع المصريين فى المغرب بعد الزلزال المدمر

القضاء الإداري يحدد موعد نظر دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

أسماء المقبولين في مدارس ستيم 2023 .. وشروط الالتحاق بها

رياض السنباطى.. شاعر الموسيقي العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب