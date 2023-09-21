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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

بالأسماء.. خريطة توزيع العمل بدوائر محكمة النقض للعام الجديد 2024

ارشيفية
ارشيفية

حصل  «الدستور» على خريطة توزيع العمل القضائي بالدوائر الجنائية لـمحكمة النقض  خلال العام القضائي الجديد 2023 /2024

وننشر أسماء المستشارين والقضاة بالدوائر الجنائية والاقتصادية بمحكمة النقض، التي تبدأ العمل به اعتبارًأ من بداية العام القضائي الجديد والذي يبدأ من 1 أكتوبر 2023. 

وجاء التوزيع كالتالي:

القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية 2023 /2024

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2023 /2024 بشأن التعيين في وظائف الرؤساء من الفئتين أ، ب والقضاة بالمحاكم الابتدائية، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

الحركة راعت الظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء،

وراعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء، ورغباتهم وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة.

مجلس القضاء الأعلى

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي حسنى عبداللطيف، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024 -2023، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.

وتضمن المشروع ترقية 254 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف و326 قاضيا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، و 350 رئيساً من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.

وراعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات على مشروع الـحـركـة اعتبارًا من الخميس 24 من أغسطس 2023 وحـتـى يـوم الأربعاء الموافق 30 من أغسطس 2023.

خريطة توزيع العمل القضائي الدوائر الجنائية محكمة النقض لعام القضائي الجديد الاقتصادية

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