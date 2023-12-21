الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ردًا على قرار محكمة العدل.. "فيفا" يصدر بيانًا رسميًا بشأن دورى السوبر الأوروبى

فيفا
فيفا

علّق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج".

وكانت محكمة العدل الأوروبية- التابعة للاتحاد الأوروبي- قد أعلنت صباح اليوم، عن قرارها بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي، وأقرت بعدم قانونية منع الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم من إطلاقها، أي عدم احتكار المسابقات الأوروبية الرياضية فقط لصالح الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، وبالتالي ستعود البطولة من جديد إلى النور بعد عامين ونصف تقريبًا من إلغائها.

يأتي ذلك بعدما قرر ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، رفع دعوى قضائية أمام العديد من المحاكم حتى وصلت إلى محكمة العدل الأوروبية، بشأن إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

فيفا يُعلق على قرار محكمة العدل بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال "فيفا"، في بيانه: "علمنا بالحكم الصادر اليوم عن محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق ببطولة دوري السوبر الأوروبي، وسنقوم بتحليل القرار بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات القارية الأخرى والاتحادات الأعضاء قبل التعليق على الأمر".

وأضاف: "ملتزمون بالنظام الأساسي الذي يضمن التسلسل الهرمي، بناءً على الجدارة الرياضية والتنافسية والتضامن المالي".

وأكد الاتحاد الدولي في بيانه: "كرة القدم بتاريخها الطويل والناجح تدين بالكثير لهذه المبادئ المذكورة، لذلك سيواصل "فيفا" والاتحادات الأعضاء تعزيز هذه المبادئ في المستقبل لصالح جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

txt

قبل قمة السيتي وفلومينينسي.. تاريخ مواجهات الأندية الإنجليزية والبرازيلية في مونديال الأندية

txt

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

نظام بطولة دوري السوبر الأوروبي

وشهدت الفترة الماضية فكرة تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي، وهي بطولة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ويدعمها ثلاثة أندية، هي: ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبناءً عليه، أشارت بعض التقارير الصحفية إلى نظام بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديد، حيث ستضم 64 فريقًا، مقسمين إلى 3 أقسام، وذلك على النحو التالي:

- دوري النجوم: 16 فريقًا من مجموعتين، تضم كل مجموعة 8 فرق.

- الدوري الذهبي: 16 فريقًا من مجموعتين، تضم كل مجموعة 8 فرق.

- الدوري الأزرق: 32 فريقًا تقسم على 8 مجموعات، كل مجموعة بها 4 فرق.

- سيكون هناك نظام الصعود والهبوط، وتقام مرحلة دور المجموعات في الفترة من سبتمبر حتى أبريل.

- يتأهل أوائل المجموعات في دوري النجوم والذهبي، وأول فريقين من الدوري الأزرق.

- ستكون المباريات في كل مجموعة من الدوريات 14 لكل فريق، بواقع 7 مباريات على أرضه و7 مباريات خارج أرضه.

- بينما تكون مباريات المراحل الإقصائية على أرض محايدة حتى النهائي.

دوري السوبر الأوروبي فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي

مواد متعلقة

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

هل ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك؟

بوابة الحج المصرية الموحدة.. موعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024

وزير الإسكان يتفقد مركز التحول الرقمى بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة

مصرع 6 من "أخطر بؤرة إجرامية" بأسيوط فى تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة