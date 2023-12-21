ردًا على قرار محكمة العدل.. "فيفا" يصدر بيانًا رسميًا بشأن دورى السوبر الأوروبى

علّق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج".

وكانت محكمة العدل الأوروبية- التابعة للاتحاد الأوروبي- قد أعلنت صباح اليوم، عن قرارها بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي، وأقرت بعدم قانونية منع الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم من إطلاقها، أي عدم احتكار المسابقات الأوروبية الرياضية فقط لصالح الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، وبالتالي ستعود البطولة من جديد إلى النور بعد عامين ونصف تقريبًا من إلغائها.

يأتي ذلك بعدما قرر ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، رفع دعوى قضائية أمام العديد من المحاكم حتى وصلت إلى محكمة العدل الأوروبية، بشأن إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

فيفا يُعلق على قرار محكمة العدل بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال "فيفا"، في بيانه: "علمنا بالحكم الصادر اليوم عن محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق ببطولة دوري السوبر الأوروبي، وسنقوم بتحليل القرار بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات القارية الأخرى والاتحادات الأعضاء قبل التعليق على الأمر".

وأضاف: "ملتزمون بالنظام الأساسي الذي يضمن التسلسل الهرمي، بناءً على الجدارة الرياضية والتنافسية والتضامن المالي".

وأكد الاتحاد الدولي في بيانه: "كرة القدم بتاريخها الطويل والناجح تدين بالكثير لهذه المبادئ المذكورة، لذلك سيواصل "فيفا" والاتحادات الأعضاء تعزيز هذه المبادئ في المستقبل لصالح جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

نظام بطولة دوري السوبر الأوروبي

وشهدت الفترة الماضية فكرة تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي، وهي بطولة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ويدعمها ثلاثة أندية، هي: ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبناءً عليه، أشارت بعض التقارير الصحفية إلى نظام بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديد، حيث ستضم 64 فريقًا، مقسمين إلى 3 أقسام، وذلك على النحو التالي:

- دوري النجوم: 16 فريقًا من مجموعتين، تضم كل مجموعة 8 فرق.

- الدوري الذهبي: 16 فريقًا من مجموعتين، تضم كل مجموعة 8 فرق.

- الدوري الأزرق: 32 فريقًا تقسم على 8 مجموعات، كل مجموعة بها 4 فرق.

- سيكون هناك نظام الصعود والهبوط، وتقام مرحلة دور المجموعات في الفترة من سبتمبر حتى أبريل.

- يتأهل أوائل المجموعات في دوري النجوم والذهبي، وأول فريقين من الدوري الأزرق.

- ستكون المباريات في كل مجموعة من الدوريات 14 لكل فريق، بواقع 7 مباريات على أرضه و7 مباريات خارج أرضه.

- بينما تكون مباريات المراحل الإقصائية على أرض محايدة حتى النهائي.