محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إحياء المطرب محمد حماقي الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، المقرر له يوم 28 ديسمبر الجاري.

ويشارك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة 4 فرق وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن أن 25 ديسمبر سيكون موعدًا لمباراتى فيوتشر وبيراميدز، والأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر.

وتقام مباراة المركز الثالث يوم 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم.

حماقي يحيى الحفل الختامي لسوبر الأندية بالإمارات

قائمة بيراميدز لسوبر الأندية الأبطال

وفي السياق ذاته، قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ"بيراميدز"، استدعاء جميع لاعبيه لرحلة الفريق المتوجه إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتغادر بعثة السماوي القاهرة اليوم الخميس، في طريقها إلى الإمارات لخوض السوبر، حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم ٢٥ ديسمبر الجاري.

وشهدت قائمة السماوي تواجد الحارس الأساسي أحمد الشناوي، بالرغم من إصابته بكسر في الضلوع وغيابه عن الملاعب لمدة شهر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي.

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو- بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس.