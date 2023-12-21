الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

كأس السوبر المصري
كأس السوبر المصري

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إحياء المطرب محمد حماقي الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، المقرر له يوم 28 ديسمبر الجاري.

ويشارك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة 4 فرق وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن أن 25 ديسمبر سيكون موعدًا لمباراتى فيوتشر وبيراميدز، والأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر.

وتقام مباراة المركز الثالث يوم 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم.

حماقي يحيى الحفل الختامي لسوبر الأندية بالإمارات

قائمة بيراميدز لسوبر الأندية الأبطال

وفي السياق ذاته، قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ"بيراميدز"، استدعاء جميع لاعبيه لرحلة الفريق المتوجه إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتغادر بعثة السماوي القاهرة اليوم الخميس، في طريقها إلى الإمارات لخوض السوبر، حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم ٢٥ ديسمبر الجاري.

وشهدت قائمة السماوي تواجد الحارس الأساسي أحمد الشناوي، بالرغم من إصابته بكسر في الضلوع وغيابه عن الملاعب لمدة شهر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي.

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو- بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس.

قائمة بيراميدز لسوبر الأندية الأبطال
السوبر المصرى بالامارات المطرب محمد حماقي الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري محمد حماقي يحيى الحفل الختامي لسوبر الأندية الأبطال كأس السوبر للأندية الأبطال

مواد متعلقة

الفرصة الأخيرة.. باتشيكو يُعلن عن قائمة بيراميدز لبطولة كأس السوبر المصرى

إعلان تذاكر السوبر المصرى بالإمارات: اعرف الفئات والأسعار

طرح تذاكر مباريات السوبر الرباعى المصرى بالإمارات

اتحاد الكرة يدرس الاستعانة بطاقم حكام إماراتي في السوبر المصري

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

تفاصيل جولة وزير البترول للمنطقة الجغرافية ومصافى التكرير بطنطا

لتحديد سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023

الفرصة الأخيرة.. باتشيكو يُعلن عن قائمة بيراميدز لبطولة كأس السوبر المصرى

الباز: مصر "صرَّة العالم".. وأثبتنا أننا يد واحدة "لما حد يقرب مننا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة