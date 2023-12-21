قبل قمة السيتي وفلومينينسي.. تاريخ مواجهات الأندية الإنجليزية والبرازيلية في مونديال الأندية

تنطلق، غدًا الجمعة، قمة قوية وهامة بين ناديي مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي مونديال الأندية، غدًا الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل مانشستر سيتي أمام الأندية البرازيلية قبل مواجهة فلومينينسي؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل المعلومات التي تخص المباراة المرتقبة بين ناديي مانشستر سيتي وفلومينينسي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد المرتقبة هي الأولى لفريق مانشستر سيتي أمام الأندية البرازيلية، حيث لم يسبق لهم مواجهتهم من قبل.

- ويُعد مانشستر سيتي رابع فريق إنجليزي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، بعد مانشستر يونايتد (2008) وليفربول (2005 و2019) وتشيلسي (2012 و2021).

تاريخ مواجهات الأندية الإنجليزية والبرازيلية في كأس العالم للأندية

- ستكون هذه المواجهة هي السادسة التي تجمع الأندية الإنجليزية بنظيرتها البرازيلية في بطولة كأس العالم الأندية.

- وسبق والتقى الجانبان 5 مرات من قبل، كانت المواجهات الـ4 الأخيرة منها في نهائي مونديال الأندية، بينما كانت المواجهة الأولى في دور المجموعات بأول نسخة.

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية 2023

- يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول (البطل): 5 ملايين دولار.

- المركز الثاني (الوصيف): 4 ملايين دولار.

- المركز الثالث (الميدالية البرونزية): 2.5 مليون دولار.

- المركز الرابع: 2 مليون دولار.

- المركز الخامس: 1.5 مليون دولار.

- المركز السادس: مليون دولار.

- المركز السابع: 500 ألف دولار.