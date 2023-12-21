الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي يبدأ استعداداته لمواجهة فلومينينسي في نهائي مونديال الأندية

فودين
فودين

 يبدأ مانشستر سيتي الإنجليزي، استعداداته لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية. 

وكان مانشستر سيتي قد لحق بـ فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بانتصاره على أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف دون مقابل، في دور نصف النهائي. 

وحرص الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على حث لاعبيه على ضرورة الفوز باللقب وعدم الاستهتار بالبطولة، والتي يرى بأنها بوابة عودة "السيتيزينز" للطريق الصحيح، بعد فترة من تراجع النتائج والمستوى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مثنيًا على جودة لاعبي فلومينينسي والتي ظهرت في انتصاره على النادي الأهلي في دور نصف النهائي.

وتأكد غياب النرويجي إيرلينج هالاند عن البطولة، َإضافة للبلجيكيين كيفن دي بروين وجيريمي دوكو، لكن لاعبي مانشستر سيتي لا يرون أن ذلك يمثل أزمة لهم، حيث صرح فيل فودين عقب مباراة أوراوا.

ردًا على سؤال مراسل "الدستور" في جدة على ذلك الصدد، قال:"لن يمثل ذلك أزمة، نملك مهاجمًا في الفريق، لدينا مهاجم كبير أيضًا وهو جوليان ألفاريز، نعرف ما يمكنه فعله، فاز بالمونديال ومن الرائع أن نمتلكه في الفريق، وأيضًا لا يمكننا الهجوم طيلة الوقت لأننا لم نعتد اللعب في تلك الأجواء الحارة، نتكيف مع تلك الظروف ونحاول التغلب عليها". 

أما رودري فيشارك فودين الرأي، حيث قال ردًا على سؤال مراسل الدستور:"قمنا بإعادة بناء فريق كبير مع العديد من الإصابات هذا الموسم للأسف، لكن كما هو الحال يجب علينا أنت نتغلب على ذلك الموقف، فقدنا لاعبين كبار من ضمن الأهم لدينا مثل كيفين دي بروين، هالاند، لكننا نتعامل مع الموقف ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد الليلة ويجب أن نفكر في المباراة المقبلة وأن نعمل كفريق".

 أما فريق فلومينينسي فبدأ هو الآخر العمل على لقاء مانشستر سيتي، مستفيدًا براحة أكثر 24 ساعة من خصمه، حيث حرص دينيز مدرب الفريق على تحفيز لاعبيه، مؤكدًا قدرتهم على تجاوز الفريق الإنجليزي من أجل تحقيق إنجاز تاريخي يُحسب للفريق.

 أما مارسيلو أسطورة ريال مدريد ولاعب الفريق الحالي، فقام بتحفيز اللاعبين مطالبًا إياهم ببذل قصارى جهدهم، في ظل سعيه للفوز بالمونديال للمرة الخامسة في مسيرته، بعد 4 ألقاب مع الفريق الإسباني

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