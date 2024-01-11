الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستعلام عن قضية بالاسم

الاستعلام عن قضية
الاستعلام عن قضية بالاسم

الاستعلام عن قضية بالاسم تزايدت عمليات البحث عنها خلال الساعات الماضية قبل انتهاء الاسبوع الأول من عمل المحاكم في العام الجديد ولمعرفة موعد جلساتهم القادمة الخاصة بهم.

ففي إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في كافة القطاعات ومنها المحاكم والنيابات اتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام عن قضية عبر الإنترنت.

الاستعلام عن قضية بالاسم

يمكن للمواطنين الاستعلام عن قضية بالاسم من خلال الدخول علي موقع وزارة العدل والتي تتيح الاستعلام عن رول الجلسة في القضايا وكذلك موقف الدعوي الموجودة بالمحكمة والطعن عليها من عدمها من خلال الموقع الرسمي للمحكمة على الإنترنت.

ومن اجل التسهيل على المواطنين سهلت وزارة العدل عملية الاستعلام عن القضايا حيث يصعب على الكثير الذهاب لمقر المحكمة للاستعلام عن البيانات المطلوبة، لذلك حرصت وزارة العدل على توفير موقع إلكتروني متطور وتطبيق متخصص لمساعدة المواطنين في قضاء احتياجاتهم بسهولة وبخطوات بسيطة من المنزل.

من المنزل كيف تستعلم عن قضية بالاسم والرقم القومي 

يمكنك الاستعلام عن قضية بخطوات بسيطة من المنزل، عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو تحميل التطبيق الخاص ب الاستعلامات.

يمكنك الاستعلام عن قضية برقم الهوية عن طريق الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر هذا الرابط

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية من أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

اضغط على وزارة العدل، ثم الاستعلام عن القضايا.

ثم الانتقال إلى صفحة جديدة، واختيار الاستعلام عن قضية برقم الهوية.

سجل رقم الهوية بالكامل مع التأكيد من صحة الرقم.

اضغط على الاستعلام.

يظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بأي قضية مرفوعة ضدك.

كيفية الاستعلام عن قضية برقم الهوية

الاستعلام عن قضية أونلاين بالرقم القومي والاسم

ادخل على بوابة وزارة العدل المصرية عبر هذا الرابط 

اختار الاستعلام عن موقف دعوى.

سجل درجة الدعوى إذا كانت "جزئي أو ابتدائي أو استئناف أو نقض".

حدد المحكمة المقدم أمامها الدعوى القضائية.

حدد نوع الدعوى "مدني كلي، مدني حكومي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، بيوع، تجاري، صحة توقيع، لجنة منازعات عمال، لجنة تحسين، مدني مستأنف، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس".

سجل السنة المقام فيها الدعوى.

اضغط على بحث حتى يظهر لك الموقف القضائي للدعوى.

الاستعلام عن القضايا بالاسم من أجهزة الأندرويد و الايفون

توفر وزارة العدل تطبيق مخصص للاستعلام عن القضايا بالاسم، والذي يعمل على أجهزة الأندرويد و الايفون، كالتالي:

حمل تطبيق الاستعلام عن قضية برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني على الهاتف المحمول.

انتظر حتى الانتهاء من التحميل، ثم اضغط على زر الأحكام القضائية.

سجل البيانات المطلوب إدخالها مثل الاسم بالكامل، ورقم القضية المسجل على أوراق القضية.

تأكد من تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم اضغط موافق.

ستظهر أمامك صفحة مسجل بها جميع البيانات المتعلقة بهذه القضية.

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كيفية الاستعلام عن قضية برقم الهوية

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