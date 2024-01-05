الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إغلاق كلى لنفق الجولف بالقطامية لمدة 7 ساعات على مدار 4 أيام

اغلاق كلي لنفق الجولف
اغلاق كلي لنفق الجولف بالقطاميه

أعلنت إداره مرور القاهرة إغلاق كلي لمدخل نفق الجولف بالقطامية لمدة 7 ساعات طوال 4 ليالي اعتبارًا من مساء الجمعة.

وقالت في بيان لها: تزامنًا مع تنفيد أعمال رفع كفاءة نفق الجولف بالقطامية، مما يستلزم الغلق الكلي لـ (لمدخل نفق الجولف) بداية من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2024/1/5 وحتى الساعة الـ 6 صباحًا من نفس اليوم، ولمدة أربعة ليالي، على أن تكون الأعمال ليلًا فقط، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

الاتجاه القادم من محور جمال عبدالناصر اتجاه الطريق الدائري استكمال حركة المركبات اتجاه كوبري عمر سليمان والدوران والعودة اتجاه الطريق الدائري.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

بابا الإسكندرية المقر البابوي المستشار عمر مروان وزير العدل إدارة مرور القاهرة نفق الجولف بالقطاميه

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