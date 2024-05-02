الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. «كاف» يبلغ نهضة بركان بخوض نهائي الكونفيدرالية أمام الزمالك

نهضة بركان المغربي
نهضة بركان المغربي

حسمت لجنة الانضباط بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجدل رسميا حول هوية الفريق الثاني، في المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية نسخة الموسم الجاري (2023/2024).

 

وأصدر الاتحاد المغربي بيانا رسميا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي جاء نصه كالتالي..

حصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الخميس 2 مايو 2024، على قرار لجنة الانضباط المتعلقة بالأندية التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشان مباراة الفريق نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة الجزائري، بنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء، حيث قررت بإجماع أعضائها ما يلي..

قرارات مباراة الأزمة بين نهضة بركان واتحاد العاصمة بالكونفيدرالية

1- خسارة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثية نظيفة دون رد.

2- إحالة ملف المباراة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرارات تاديبية إضافية محتملة.

3- تأهل فريق نهضة بركان المغربي رسميا إلى المباراة النهائية بكأس الكونفيدرالية الإفريقية عن نسخة الموسم الجاري (2023/2024)، ومواجهة فريق الزمالك المصري، يوم 12 مايو الجاري بالملعب البلدي بمدينة بركان، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 19 مايو بالقاهرة.

بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم بشأن مباراة الأزمة 

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة، في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، والتي كان من المفترض إقامتها يوم 21 أبريل الماضي، قد تم إلغائها من قبل حكم الساحة، لرفض الفريق المغربي خوض المباراة بقميص الاحتياطي متمسكا بالأساسي.

وفي مواجهة الإياب التي كان مفترضها لها 28 من الشهر ذاته، رفض اتحاد العاصمة الجزائري خوض المباراة، مثلما فعل بطل المغرب في مواجهة الذهاب.

 

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