أحمد الطاهرى يعلن مواعيد العرض الجديدة لبرنامجه "كلام فى السياسة"

شارك الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مواعيد العرض الجديدة لبرنامجه “كلام في السياسة”.

وكتب “الطاهري”: “بداية من اليوم إن شاء الله.. المواعيد الجديدة لبرنامج كلام في السياسة على شاشة إكسترا نيوز، الإثنين والخميس من كل أسبوع من السابعة إلى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. نشرف بمتابعتكم، #اكسترا_نيوز، #كلام_في_السياسة ”.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف"، عن تفاصيل احتفال المجلة بإصدارها الـ5000 والذي ضم نجوم الصحافة والقوى الناعمة في مصر.

وقال "الطاهري" في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم: "لما طلبت من الأستاذ عادل حمودة أن يشارك في احتفالنا بهذا العدد ويكتب مقالًا لم يتردد لحظة".