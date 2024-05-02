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مصر

9 مايو.. انطلاق المؤتمر الدولي للتنمية الخضراء وتعزيز صناعة التقاوى في الوطن العربي

دخالد سالم
دخالد سالم

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي للتنمية الخضراء وتعزيز صناعة التقاوى في الوطن العربي لتعزيز الامن الغذائي في ظل التغيرات المناخية خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو  المقبل.

وقال  الدكتور خالد فتحى سالم رئيس اللجنة العلمية ومنسق ومقرر المؤتمر العلمي الدولي، إن التقاوي تعتبر جزء نباتي يستخدم في إكثار المحاصيل الاستراتيجية في غذاء الانسان سواء كانت محاصيل حقلية أو بستانية بما يضمن لها البقاء والاستمرارية في الزراعة من موسم لآخر.

وتابع، التقاوي قد تكون بذورا حقيقة كما في محاصيل مثل القطن والفول البلدي والبرسيم والكتان او ثمــارا تحتوى علي بذرة واحدة  مثال محاصيل الحبوب ومنها محصول القمح والشعير والأرز والذرة او ثمارا تحتوى علي أكثر من بذرة واحدة مثل محصول بنجر السكر او أجزاء خضرية مثل العقل الساقية كما في محصول قصب السكر او بصيلات كما فى محصول البصل والثوم او درنات كما في محصول البطاطس او كورمات كما فى محصول القلقاس او خلفات كما فى نبات السمار.

وأضاف “سالم” أن التقاوي تعد الركيزة الأساسية لغذاء الإنسان وتحسين صحتة ونموة الجيد لكي يبتكر وينتج في المجتمع فهي تعتبر مخزن المتاح للاصول الوراثية للمحاصيل الحقلية الاستراتيجة والخضر والفاكهة والزينة وأصنافها التي تنتج عن برامج تربية النبات والتحسين المستمر والإنتخاب على فترات زمنية متواصلة. 

وتعتبر برامج تربية وتحسين المحاصيل وتوفر التقاوي ومستلزمات الإنتاج الزراعي العالية الإنتاجية والجودة للأصناف المبشرة الى المنتجين الزراعيين من كبار وصغار منتجي الإنتاج الزراعي أمرًا مهم لضمان التحسين والانتاج العالي للمحاصيل الحقلية الاستراتيجة والخضر والفاكهة والزينة وأصنافها وأيضا لتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي والتغيرات المناخية والتحديات البيئية المتزايدة. 

وأوضح “سالم” أن تحقيق الأمن الغذائي للدول يعتمد على تحقيق تأمن لصناعة التقاوي بالوطن العربي وتوفير تقاوي متميزة وعالية الإنتاجية والجودة لدى مجتمعنا الزراعي بالوطن العربي.

أهمية التقاوي 
وقال “سالم” إن أهمية التقاوي ترجع إلى كونها أحد أهم عوامل الانتاجية العالية للمحاصيل فالتقاوي العالية الجودة تعطي محصولا عاليا للمزارع وصفات جودة ترضي المنتج والمستهلك واستخدام تقاوي ذات صفات رديئة للزراعة تعطي محصولا منخفضا مهما استخدمت الاساليب الجديدة من مواعيد زراعة وري وتسميد ومقاومة افات وغيرها.

وأضاف، لهذا تضع الهيئات الحكومية المسئولة عن الانتاج الزراعي القوانين والنظم الخاصة بانتاج وفحص واعتماد التقاوي ونظرا للزيادة السكانية المضطردة عالميا والطلب المتزايد علي الغذاء وأيضًا التغيرات المناخية التي تصاحب نمو المحاصيل يدعوا الي استنباط أصناف متحملة للاجهادات البيئية القاسية وأيضا استخدام البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية في مجالات الانتاج الزراعي. 

ويسعي العلماء إلي تحسين إنتاجية المحاصيل وكذلك نوعيتها وذلك لدفع عملية التنمية والتطور الزراعي لملاحظة المتغيرات والمستجدات العالمية والعمل علي سد الفجوة الغذائية وتوفير فرص العمل في المجال الزراعي مما سيكون له أطيب الأثر علي اقتصاد الدول العربية وبالتالي تحقيق الأمن والأمان الغذائي. 

وأعلنت اللجنة العلمية لفعاليات للمؤتمر، أنه يتناول التنمية الخضراء وتعزيز صناعة التقاوى في الوطن العربي لتعزيز الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور  محمود رؤوف رئيس جامعة تكريت والمعاون العلمي لكلية الزراعة بجامعة تكريت والدكتور  محمد صالح محمد وبالاشتراك مع منظمة النخلة البيئية الزراعية العراقية برئاسة الدكتور شهرزاد الشديدي ونائب الرئيس ا.د. فارس علي العبيدي ورئيس اللجنة العلمية ومنسق ومقرر المؤتمر العلمي الدولي التخصصي الثالث ا.د. خالد فتحي سالم الأستاذ بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية جامعة مدينة السادات- مصر ورئيس اللجنة التحضيرية برئاسة أحمد خالد الأستاذ المساعد بكلية الزراعة جامعة تكريت- العراق.


وقد وجه الدكتور خالد سالم   مقرر ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدعوة لكليات الزراعة والمركز البحثية وشركات  التنمية الزراعية والهيئات الزراعية (حكومية وقطاع خاص) بجميع الدول العربية وجاري التواصل مع باقي الجهات المنتجة للمشاركة بالمؤتمر بالجديد في صناعة التقاوي لتعم الفائدة من خلال  المؤتمر.


محاور المؤتمر
التكنولوجيا الحديثة في تربية النباتات في المحاصيل الحقلية الاستراتيجية والخضر والفاكهة والزينة لتحمل الإجهادات الحيوية وغير الحيوية والتغيرات المناخية.


الوضع الحالي في انتاج التقاوي ودورها في تحقيق الامن الغذائي في الوطن العربي 
دور الهيئات الحكومية والشركات في انتاج التقاوي وتعزيز انتاج المحاصيل الاستراتيجية.
 

إنتاج التقاوي تتناسب مع الأراضي المستصلحة حديثا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
 

التكنولوجيا الحديثة في انتاج تقاوى المحاصيل الحقلية الاستراتيجية والخضر والفاكهة والزينة والمحافظة عليها. 

إنطلاق المؤتمر الدولى للتنمية الخضراء وتعزيز صناعة التقاوي الوطن العربي لتعزيز الامن

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