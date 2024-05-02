روّاد السوشيال يشيدون بـ "السرب": توثيق سينمائي لجرائم الإرهاب

أشاد روّاد السوشيال ميديا والجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بفيلم السرب، الذي عرض مساء أمس، وحقق نجاحا كبيرا بمجرد عرضه داخل دور العرض السينمائي، ويعد هذا العمل الفني ملحمة سينمائية تخلد القصاص لشهداء مصر وترصد بطولات القوات الجوية.

وتمكن فيلم السرب من تحقيق إيرادات كبيرة وصلت لـ 1.603.934 جنيهًا ليعتلي صدارة الترتيب، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات عالية للغاية خلال إجازة نهاية الأسبوع الجاري، خاصًة بسبب حديث السوشيال ميديا عنه باستمرار وحبهم المستمر لترسيخ ما فعله الإرهاب في مصر في هذه الفترة.

وكتب علي صالح، من روّاد السوشيال ميديا عبر صفحته على موقع “فيسبوك” قائلًا: “توثيق سينمائي لجرائم الإرهاب”.

وعلّقت دينا المقدم، من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي: “ملحمة جديدة للقوات الجوية المصرية السرب مش مجرد فيلم ده توثيق لحكاية من حكايات الوطن”، واتفق معه حساب يحمل اسم حنان علي، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: “شكله فيلم جامد”.

قصة فيلم “السرب”

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المصرية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 مصريًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا، بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال فيلم السرب

يشار إلى أن فيلم "السرب" يضم نخبة من ألمع النجوم، وهو من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين.