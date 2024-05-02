الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

روّاد السوشيال يشيدون بـ "السرب": توثيق سينمائي لجرائم الإرهاب

فيلم السرب
فيلم السرب

أشاد روّاد السوشيال ميديا والجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بفيلم السرب، الذي عرض مساء أمس، وحقق نجاحا كبيرا بمجرد عرضه داخل دور العرض السينمائي، ويعد هذا العمل الفني ملحمة سينمائية تخلد القصاص لشهداء مصر وترصد بطولات القوات الجوية.

وتمكن فيلم السرب من تحقيق إيرادات كبيرة وصلت لـ 1.603.934 جنيهًا ليعتلي صدارة الترتيب، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات عالية للغاية خلال إجازة نهاية الأسبوع الجاري، خاصًة بسبب حديث السوشيال ميديا عنه باستمرار وحبهم المستمر لترسيخ ما فعله الإرهاب في مصر في هذه الفترة.

 

فيلم "السرب".. ملحمة سينمائية تخلد القصاص لشهداء مصر وترصد بطولات القوات الجوية

إيرادات قوية لفيلم "السرب" فى أول أيام عرضه بالسينمات

أحمد السقا يصطحب زوجته لمشاهدة فيلم "السرب"

ردود الأفعال الأولية بعد عرض فيلم السرب: "عالمى"

تعرض فيلم السرب.. 15 دار عرض لسينما الشعب بسعر مخفض

وكتب علي صالح، من روّاد السوشيال ميديا عبر صفحته على موقع “فيسبوك” قائلًا: “توثيق سينمائي لجرائم الإرهاب”.

وعلّقت دينا المقدم، من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي: “ملحمة جديدة للقوات الجوية المصرية السرب مش مجرد فيلم ده توثيق لحكاية من حكايات الوطن”، واتفق معه حساب يحمل اسم حنان علي، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: “شكله فيلم جامد”.

 

 

 

قصة فيلم “السرب” 

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المصرية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 مصريًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا، بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

 

أبطال فيلم السرب

يشار إلى أن فيلم "السرب" يضم نخبة من ألمع النجوم، وهو من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين.

رو اد السوشيال ميديا الجمهور فيلم السرب السرب قصة فيلم “السرب” أبطال فيلم السرب

مواد متعلقة

الموسيقار عمرو إسماعيل لـ الدستور: "السرب" عمل سينمائى عالمى.. و100 عازف شاركوا فى موسيقاه

فيلم "السرب" يعرض قريبًا.. البرومو يُحقق مليون مشاهدة بعد طرحه بساعات

يكشف بطولات القوات الجوية فى ليبيا.. طرح برومو فيلم السرب (فيديو)

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

حواديت لميس

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

اتصال هاتفى بين رئيس المخابرات العامة وإسماعيل هنية حول مقترح التهدئة فى غزة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

تعزيز الهضم وتقوية العظام.. فوائد الكرفس وتأثيره على الجهاز المناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا