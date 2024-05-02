في خميس العهد.. لماذا نهتم بكنيسة أورشليم؟

تحتفل الكنائس المسيحية، الخميس، بذكرى خميس العهد وهو اليوم الذي يسبق الجمعة الحزينة ويلي أربعاء أيوب.

لماذا نهتم بكنيسة أورشليم ؟

وقال مرقس ميلاد، الباحث الكنسي لـ"الدستور" إن أورشليم هى المكان الذي شاهد حياة وآلام المسيح منذ القرون الأولى اهتم المسيحيون بالمسار الذي سار فيه المسيح حاملًا صليبه وزاد هذا الاهتمام بعد أن زارت الملكة هيلانة المدينة المقدسة وشيدت الكنائس فى طريق الآلام.

ووصلت لنا كيف احتفل المسيحيون الأوائل فى مدينة أورشليم عن طريق سائحة اسبانية تدعى إيجيريا فى القرن الرابع الميلادي قد زارت اورشليم وكتبت مذكراتها فى سنة ٣٨٨م ومن اورشليم انتقل الاحتفال إلى كل العالم.

وأوضح أنه من مذكرات تلك السائحة عرفنا أن الاحتفالات تبدء من يوم السبت حيث عشية عيد احد الشعانين حيث تقام خدمة طقسية ( صلاة عشية ) فى كنيسة لازاريوم فى بيت عينيا حيث بيت لعازر ثم فى يوم أحد الشعانين يذهب المسيحيون الى جبل الزيتون ويخرجون فى موكب كبير حاملين سعف النخيل واغصان الزيتون نحو مدينة أورشليم.

وتابع، فى يوم الثلاثاء من البصخة المقدسة يخرجون الى جبل الزيتون مرة أخرى حيث يقرأ الكهنة نبوة المسيح عن خراب أورشليم ونهاية العالم، وفي يوم الأربعاء يقرأون قصة خيانة يهوذا.

ولفت أما فى ليلة الخميس يسهر المؤمنون الى صباح الجمعة على جبل الزيتون وفى بستان جثيمانى فى صلوات وتسابيح طوال الليل.

أما عن يوم الجمعة الكبيرة ففى الصباح يتذكرون مثول السيد المسيح أمام بيلاطس وفى الظهيرة يخرجون خشبة الصليب المقدسة ويقرأون أمامها لمدة ٣ ساعات سيرة الالام الى جانب نبوات من العهد القديم.

وفي يوم السبت يصوم المسيحيون متذكرين غياب المسيح عنهم فى القبر أما فى الليل يسهرون الى صباح الاحد فى الصلوات والتسابيح.

ويخبرنا يوسابيوس القيصرى المؤرخ وكذلك سوزومين ان الامبراطور قسطنطين امر بحفظ تلك الايام واعتبارها ايام مقدسة في المملكة.