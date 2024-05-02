كندة علوش تدعم زوجها عمرو يوسف بعد نجاح فيلم "شِقو": ما شاء الله

شاركت الفنانة كندة علوش، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، صورة مكتوبًا عليها إيرادات الفيلم الجديد "شِقو" لزوجها الفنان عمرو يوسف، والمعروض حاليًا داخل دور العرض السينمائية.

وتدعم الفنانة كندة علوش زوجها الفنان عمرو يوسف باستمرار أثناء دخوله أي عمل فني، وهذا ما فعلته في الوقت الحالي، وقدمت له الدعم الكبير من خلال نشرها مجموعة من الصور التي جاءت من الفيلم، ونشرها للإيرادات التي حققها، معلقًة: "ما شاء الله".

وواصل فيلم «شقو» بطولة الفنان عمرو يوسف، تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر للأسبوع الرابع على التوالي منذ بداية عرضه في وقفة عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم "شقو"

حقق فيلم «شقو» أمس الأربعاء إيرادات بقيمة 531.611 جنيه، ليتراجع للمركز الثاني بعد فيلم «السرب» الذي أطلق أمس كأول يوم عرض له، واستطاع أن يحقق إيرادات كلية حتى صباح اليوم 60 مليونًا و50 ألف جنيه.

قصة فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أبطال فيلم شقو

فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معًا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017، وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن إكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا، يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.