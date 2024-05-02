وزيرة نمساوية: من المهم توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي لـ33 عضوًا

أكدت وزيرة شؤون أوروبا في النمسا، كارولين إدتشتادلر، أهمية توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي بحيث يصل عدد أعضائه لأكثر من 33 دولة، لافتة إلى ضرورة الإسراع في ضم دول غرب البلقان الست إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة، اليوم الخميس، عقب عودتها من بروكسل حيث حضرت الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي، الذي ركز على مناقشة توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي وتعزيز سيادة القانون.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف الواضح هو دفع عملية توسيع الاتحاد الأوروبي إلى الأمام؛ لافتة إلى احتفال الأوروبيين أمس بالتوسع الكبير للاتحاد الأوروبي شرقًا قبل 20 عامًا.

وقالت الوزيرة إن هذه الجهود لن تكون سهلة بعد الآن في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي وعلى خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، مضيفة: "علينا أن ندرك أنه لا يمكننا أن نكون أقوياء إلا إذا تماسكنا وإذا كنا شركاء يتمتعون بالمصداقية مع المرشحين الجدد لعضوية الاتحاد الأوروبي".