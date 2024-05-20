الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل ضابط شرطة على يد "بلطجية" فى طهران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قُتل ضابط في الشرطة الإيرانية على يد من وصفتهم وكالة "إرنا" الرسمية بأنهم "بلطجية".

ونقلت الوكالة الإيرانية عن رئيس شرطة الوقاية في شرطة طهران الكبرى، العقيد علي قاسم بور، قوله إن الحادث تم في منطقة نارماك بطهران، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.

وأوضح أن "الرقيب أول فرزاد روزبهاني قتل بعدة رصاصات خلال اشتباك مع البلطجية والغوغاء في منطقة نارمك، وأن الجهود مستمرة للقبض على مرتكبي تلك الجريمة".

يأتي ذلك وسط قلق وترقب من الإيرانيين حيال مصير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والفريق المرافق له بعد سقوط المروحية التي كانت تقلهم.

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