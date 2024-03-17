الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مستشار النمسا: الشراكة الاستراتيجية مع مصر خطوة مهمة للأمن الأوروبي (فيديو)

القمة المصرية الأوروبية
القمة المصرية الأوروبية

قال مستشار النمسا في كلمته بالقمة المصرية الأوروبية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، إن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي مفيدة ومهمة لكلا الجانبين، كما أن تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع مصر يمثل خطوة هامة للأمن الأوروبي.

وأضاف خلال المؤتمر الذي يستضيفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبثته قناة إكسترا نيوز: "ندعم العمل مع مصر في مجال الطاقة النظيفة، لاسيما الهيدروجين الأخضر".

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